Fenerbahçe İsmail Yüksek’in bonservis ücretini belirledi: Dudak uçuklatan rakam

Kadrosunda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk futbolcuları bulunduran Benfica, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in bonservis bedelini belirledi.
Kadrosunda Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi isimleri bulunduran Portekiz ekibi Benfica şimdi de Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in peşinde.
Portekiz basınından Correiro da Manha'da yer alan habere göre; Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve transfer listesinin ilk sırasında Fenerbahçe'den 25 yaşındaki futbolcunun olduğu belirtildi.
Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, teknik direktör Bruno Lage'nin, İsmail Yüksek'in transferini nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.
Fenerbahçe İsmail Yüksek için ne kadar bonservis istiyor?
Benfica'nın İsmail Yüksek için 10 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade edildi.
Amrabat'ın gelişiyle birlikte 11'deki yerini kaybeden milli futbolcunun de devre arasında Avrupa'dan gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi ise İsmail Yüksek için devre arasında gelecek tekliflere kapalı ve milli futbolcu için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
İsmail Yüksek'i Benfica'nın yanı sıra Atletico Madrid ile Lyon ve Marsilya kulüplerinin de transfer listesinde yer alıyor.