Fenerbahçe Jadon Sancho ile görüşmelere resmen başladı: Maaşı kabul etti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, İngiliz kanat Jadon Sancho ile görüşmelere başladı. Sarı lacivertliler bu transfer için Napoli ile karşı karşıya geldi.
Rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çeviren Fenerbahçe, transfer listesine Jadon Sancho'yu ekledi.
Hatta sarı lacivertli takım, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin bu transfer yarışında Napoli ile karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Jadon Sancho'nun bonservisi Manchester United'da.
İngiliz kulübünün, kanat oyuncusunun ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Sancho'nun 10 milyona yakın maaşını ödemeyi kabul ettiği ifade edilirken, Napoli'nin ise maaş konusunda indirim beklediği kaydedildi.
Bu sezon toplamda 42 maça çıkan Jadon Sancho, 5 gol ve 10 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre Jadon Sancho'nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro.