Fenerbahçe Jadon Sancho ile görüşmelere resmen başladı: Maaşı kabul etti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, İngiliz kanat Jadon Sancho ile görüşmelere başladı. Sarı lacivertliler bu transfer için Napoli ile karşı karşıya geldi.

1 /8 Rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çeviren Fenerbahçe, transfer listesine Jadon Sancho'yu ekledi.

2 /8 Hatta sarı lacivertli takım, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başladı.

3 /8 Fenerbahçe'nin bu transfer yarışında Napoli ile karşı karşıya geldiği öğrenildi.

4 /8 Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Jadon Sancho'nun bonservisi Manchester United'da.

5 /8 İngiliz kulübünün, kanat oyuncusunun ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

6 /8 Fenerbahçe'nin Sancho'nun 10 milyona yakın maaşını ödemeyi kabul ettiği ifade edilirken, Napoli'nin ise maaş konusunda indirim beklediği kaydedildi.

7 /8 Bu sezon toplamda 42 maça çıkan Jadon Sancho, 5 gol ve 10 asistle oynadı.