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Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin yerine alacağı oyuncuyu buldu

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin yerine alacağı oyuncuyu buldu

Haber Merkezi
10:1623/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de çapraz bağları kopan ve ameliyat olacak olan Jayden Oosterwolde sezonu kapatmıştı. Sarı lacivertli yönetim, Oosterwolde yerine alacağı oyuncuyu buldu.

Jayden Oosterwolde’nin Samsun’da yaşadığı şok sakatlık, tüm kadro planlamasını alt üst etti.


Çapraz bağlarında kopma tespit edilen Hollandalı futbolcu, ülkesinde ameliyat olacak ve büyük ihtimalle sezonu kapatacak.

Hem Jose Mourinho, hem de yönetimin ocak ayındaki transfer önceliği sol bek olarak değişti.

Fenerbahçe yönetimi de çalışmalara başladı.

Fanatik'in haberine göre; listede yaz aylarında da gündeme gelen iki isim var.


Bunlardan ilki Sergio Reguilon. Mourinho’nun Tottenham’a 30 milyon Euro’ya transfer ettirdiği İspanyol yıldız, kulübünde kadroda düşünülmüyor.

Ayrıca 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Archie Brown ise aynı Jayden Oosterwolde gibi 1.90 m. boyunda.

Gent’te sezona çok iyi başlayan 22 yaşındaki oyuncu 18 resmi maçta 4 asist yaptı. 

Brown, hem hızı hem de fizik gücünü etkili kullanmasıyla ön plana çıkıyor. 

#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Jose Mourinho

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