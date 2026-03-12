Yeni Şafak
Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında: 6 eksik 5 de kart sınırında oyuncu var

10:1612/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı lacivertlilerde 6 eksik oyuncu bulunurken, 5 isim de kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

