Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Fenerbahçe ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, sarı-lacivertliler karşısındaki en uzun serisini sona erdirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor’u konuk edecek. Maç 20 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı.
İdman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından bireysel programlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.