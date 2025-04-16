Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Fenerbahçe ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, sarı-lacivertliler karşısındaki en uzun serisini sona erdirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

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Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor’u konuk edecek. Maç 20 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.





2 /6 Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.



3 /6 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

4 /6 Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı.



5 /6 İdman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından bireysel programlarla tamamlandı.

