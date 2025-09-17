Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu: Listede sürpriz isim

Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül Pazar günü olağanüstü kongreye gidecek. Bu kongre öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi de belli oldu.
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle olağanüstü kongre yapılacak.
Kongrede mevcut başkan Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran yarışacak.
Olağanüstü kongre 21 Eylül Pazar günü yapılacak.
Listede Ali Koç'un daha önce de yönetim kurulunda yer verdiği fakat daha sonra yolların ayrıldığı Ömer Temelli de yer aldı.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu şekilde: