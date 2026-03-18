Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler: "Her an ayrılabilirim diye düşünüyor"

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, dikkat çeken bir tespitte bulundu.
Maçın ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. İşte İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları:
“Geçen hafta kimsenin beklemediği çok büyük hayal kırıklığı yaratan bir maç. Bu maçın ardından kendi taraftarının önüne çıkmak kolay iş değil. Oyuncuların tabiri caizse eşi ayağı titreyecek ortamlar oluşabiliyor. Bugün Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Belki sayıca çok değillerdi ama gidenlere baktım. Takımlarına destek oldular. Taraftarların tepki göstermesinin kimseye faydası olmazdı. Bunu yapmadıkları için tebrik ediyorum.”
“Geçen hafta 4 tane ön liberoyle oynadı. Bugün maçın başından itibaren Antep’in oyunu da Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırdı. Direkt çıkmaktansa pasla çıkan bir takım. 3 tane koşucu oyuncuya karşı bu şekilde oynarsan, Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırırsın.”
“1 puana fark düşerse Fenerbahçe - Beşiktaş, Trabzonspor - Galatasaray maçlarının haftasında bir heyecan yaratır. Hep derler ya geriden gelenler daha avantajlıdır. Öndeki hep arkaya bakıyor çünkü strese sokar.”