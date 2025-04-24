Fenerbahçe maçında parlamıştı: Vaclav Cerny Süper Lig devinin radarında

İKİ KANATTA DA OYNUYOR









Beşiktaş'ın en fazla ihtiyaç duyduğu bölgelerden olan hücum hattı için düşünülen Vaclav Cerny her iki kanatta da oynayabiliyor. Genelde sağ kanatta oynayan Cerny, sol kanat ve forvet hattına da geçiyor.



