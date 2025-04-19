ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe Opet serinin ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin’i 85-54 mağlup etti ve 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa uzanacak. Peki, Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /8 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-54 mağlup etti.



2 /8 Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi.



3 /8 Fenerbahçe Opet, iki takımın da kolay skor ürettiği ve başa baş geçen ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.



4 /8 İkinci çeyrekte ÇİMSA ÇBK Mersin, Carleton ile dış atışlardan skor üretmeye çalıştı. Boyalı alan ve çevresinden kaydettiği basketlerle 9 sayılık fark elde eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-36 üstün gitti.



5 /8 Üçüncü periyotta Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e büyük üstünlük kurdu. Konuk ekibin sadece 9 sayı atmasına izin veren sarı-lacivertli takım, Meesseman'ın skorer oyunu ve yaptığı asistler sonucunda farkı 26 sayıya kadar yükseltti ve son çeyreğe 71-45 önde girdi.



6 /8 Dördüncü çeyrekte farkı 34 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Opet, müsabakayı 85-54 kazandı.



7 /8 FENERBAHÇE OPET - ÇİMSA ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 20 Nisan Pazar günü Mersin'de oynanacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Maç TRT SPOR YILDIZ ekranlarından yayınlanacak.

