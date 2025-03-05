Fenerbahçe Rangers karşısına 2 oyuncusu eksik çıkıyor: Forma giyemeyecekler

En golcü Youssef En-Nesyri

Sarı-lacivertlilerde sezonun en golcü oyuncusu olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi’nde de ön plana çıktı. Tüm kulvarlarda 26 gole ulaşan En-Nesyri, Avrupa Ligi’nde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Son 3 maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, 8’i 11 olmak üzere 10 karşılaşmada da forma giydi. Bu organizasyonda kaptan Edin Dzeko 3 ve Dusan Tadic de 2 gollük katkı sağladı.