Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İskoçya temsilcisi Rangers’ı konuk edecek. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve yayın bilgileri…
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak.
RANGERS'IN, AVRUPA LİGİ KARNESİ
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti.
Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.
24 YIL SONRA YENİDEN
Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.
Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.
FENERBAHÇE’NİN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİPLERİ KİM?
Avrupa Ligi'nde ayrıca final aşamalarının da yolu belirlendi. Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Sarı-lacivertliler, üst tura yükselirse yine ilk müsabakayı Kadıköy'de oynayacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
1 İrfan Can Eğribayat
4 Çağlar Söyüncü
16 Mert Müldür
37 Milan Skriniar
10 Dusan Tadic
13 Fred
18 Filip Kostic
53 Sebastian Szymanski
70 Oğuz Aydın
9 Edin Dzeko
19 Youssef En Nesyri
RANGERS
1 Jack Butland
2 James Tavernier
3 Rıdvan Yılmaz
4 Robin Pröpper
22 Jefte Vital da Silva Dias
10 Mohammed Diomande
18 Vaclav Cerny
29 Igmane Hamza
30 Ianis Hagi
43 Nicolas Raskin
9 Cyriel Dessers