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Fenerbahçe'ye 90+2'de gelen kötü haber: Şampiyonlar Ligi'ni ilgilendiriyordu

Fenerbahçe'ye 90+2'de gelen kötü haber: Şampiyonlar Ligi'ni ilgilendiriyordu

Haber Merkezi
20:4524/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan katılacak. Fenerbahçe'nin seribaşı olup olmayacağı merak konusuydu. Fenerbahçe'ye kötü haber 90+2'de geldi.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın gerisinde ligi ikinci sırada bitirdi.

Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na seribaşı olarak katılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyordu.

Austria Wien evinde ağırladığı BW Linz karşısında 90. dakikada attığı golle 2-1 öndeydi ve maç bu şekilde bitse, Fenerbahçe'nin seribaşı olarak katılma imkanı vardı.

Fakat Wien 90+2'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve ikincilik fırsatını kaçırarak Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı.

Bu sonuçla ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de seribasi olma ihtimali ortadan kalktı.

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