Fenerbahçe - Samsunspor maçında “hakem odası” iddiası gündem oldu

Fenerbahçe’nin Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın devre arasında yaşandığı öne sürülen bir olay sosyal medyada tartışma çıkardı. Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları'nın hakem odasına gittiği iddia edildi.
Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Samsunspor’u konuk eden Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla puanını 57’ye yükselten sarı-lacivertli ekip, 61 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray’ı takibini sürdürdü.
Karşılaşmanın devre arasına Fenerbahçe’nin 2-1 geride girmesinin ardından gündem olan bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları’nın maçın devre arasında hakem odasına gittiğini yazdı. Sabuncuoğlu paylaşımında, Torunoğulları’nın maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ın kararlarına tepki gösterdiğini ve sert itirazlarda bulunduğunu öne sürdü.
“Hakem odasını basma” iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.