Fenerbahçe'nin devre arasında yapacağı ilk transferin Anderson Talisca olması bekleniyordu. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre bu transferin iptal olduğu iddia edildi. Peki, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi iptal mi oldu? Krizin perde arkası ortaya çıktı.

1 /11 Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan basınından kötü bir haber geldi.

2 /11 Sarı lacivertli takım hem Talisca ile hem de Al Nassr ile anlaşma sağlamıştı.

3 /11 Satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncu 6 aylık kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek ve sarı lacivertliler Talisca'nın yarım sezonluk maaşını ödeyecekti.

4 /11 Hatta Anderson Talisca'nın bu hafta resmi imzalar için İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

5 /11 Fakat Suudi Arabistan kaynaklarına göre, Al-Nassr CEO'su Majed Al-Jumaan'ın gelen teklifleri yeterli bulmadığı için Talisca'nın takımda kalacağını açıkladı.

6 /11 Talisca krizinin perde arkası ortaya çıktı Anderson Talisca'nın 15 milyon euronun üzerinde birikmiş bir alacağı bulunuyor.

7 /11 Brezilyalı oyuncunun, bu rakamı Al Nassr'dan istediği fakat Suudi kulübünün, Talisca'nın bonservissiz ayrılma durumundan dolayı bu rakamın tamamını ödemek istemediği öğrenildi.

8 /11 Talisca da alacaklarını almadan, Al Nassr'dan ayrılmak istemediği için bir kriz ortaya çıktı.

9 /11 Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi iptal mi oldu? Yine Suudi kaynaklarına göre, yaşanan bu kriz sonrasında Talisca'nın Al-Nassr'da kalacağı öne sürüldü.

10 /11 Fenerbahçe Talisca'yı alacak mı? Fenerbahçe ise bu transferden vazgeçmedi ve Talisca'nın bu problemi çözmesini bekliyor.