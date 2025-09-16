Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili flaş iddia: Ortalığı karıştıracak olay

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye hakem kararları damga vurdu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya maçın hakemi Ozan Ergün'ün kararları damga vurdu.
Onuachu'nun golü iptal edilirken, En Nesyri'nin golü ise çizgiyi geçmesine rağmen verilmedi.
NOW Spor'da Ersin Düzen, hakemlere gelen tepkiler sonrası bir araştırma yaptığını söyledi.
Düzen, "Aslında derbiye Atilla Karaoğlan atanacakmış. Son anda ne olduysa Ozan Ergün bu maçın hakemi oldu." ifadelerini kullandı.