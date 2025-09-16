Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili flaş iddia: Ortalığı karıştıracak olay

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye hakem kararları damga vurdu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı.

1 /6 Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

2 /6 Mücadeleyi sarı lacivertli takım 1-0 kazandı.

3 /6 Karşılaşmaya maçın hakemi Ozan Ergün'ün kararları damga vurdu.

4 /6 Onuachu'nun golü iptal edilirken, En Nesyri'nin golü ise çizgiyi geçmesine rağmen verilmedi.

5 /6 NOW Spor'da Ersin Düzen, hakemlere gelen tepkiler sonrası bir araştırma yaptığını söyledi.