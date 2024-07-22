Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor: UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe ülkemizi temsil etmek için öne eleme maçı oynayacak. Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ön eleme oynayacak diğer takımlar olacak. Beşiktaş ise Avrupa Ligi’ne katılmak için play-off oynayacak. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir’in muhtemel rakipleri bugün çekilecek kura sonucunda belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları...

1 / 13 Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün gerçekleşecek.



2 / 13 Temsilcimiz Fenerbahçe Lugano karşısında galibiyet elde etmesi halinde 3. turda mücadele edecek.



3 / 13 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. TUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur kura çekimi bugün saat 14.00’te başlayacak.



4 / 13 Kurada sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg ve Lille...



5 / 13 Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu için saat 15.00’te Avrupa Ligi kuraları çekilecek.



6 / 13 Fenerbahçe elenirse Kupa-2’de seri başı olamayacak. Kura çekimi, UEFA TV Youtube hesabından canlı izlenebilecek.



7 / 13 UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.



8 / 13 Avrupa Ligi kura çekimi saat 15.00'te, Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.

9 / 13 Kura çekimi TRT'de ekranlara gelecek.



10 / 13 Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak.

11 / 13 Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde muhtemel rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak.



12 / 13 Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşı karşıya gelecek.