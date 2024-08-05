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Spor

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu?

11:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:20 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi bugün belli oluyor. Süper Lig’i ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Kanarya 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano’yu eleyerek 3. tura kalmaya hak kazandı. 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde play-off oynayacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte detaylar.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek.


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Süper Lig’i 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 ön eleme oynamaya hak kazandı.


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Sarı-lacivertliler 2. ön eleme turunda Lugano’yu eleyerek bir üst tura yükseldi.


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Kanarya 3. ön eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak.


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Fenerbahçe Lille’i elemesi halinde play-off turuna kalacak. 

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FENERBAHÇE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KİMLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.



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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin, Lille'i elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle;

Rangers - Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi

Slavia Prag - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibi







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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 13.00'da başlayacak.


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ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF TAKVİMİ

5 Ağustos Play-off turu kuraları

6/7 Ağustos Üçüncü ön eleme turu ilk ayakları

13 Ağustos Üçüncü ön eleme turu ikinci ayakları

20/21 Ağustos Play-off turu ilk ayakları

27/28 Ağustos Play-off turu ikinci ayakları

29 Ağustos Lig aşaması kuraları


#Fenerbahçe
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
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