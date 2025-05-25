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Fenerbahçe ve Galatasaray Romulo'nun peşindeydi: Anderlecht teklif yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray Romulo'nun peşindeydi: Anderlecht teklif yaptı

16:1525/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
DHA
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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Göztepe'nin golcüsü Romulo için Anderlecht devreye girdi. Belçika ekibinin, Romula için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de yıldız golcü Romulo'ya bir talip daha çıktı.

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Belçika temsilcisi Anderlecht de devreye girdi.

Anderlecht yönetiminin Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile resmen temaslara başladığı bildirildi.

Belçika kulübünün Göztepe'ye 12 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında yer aldı.

Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Monaco, sarı-kırmızılılarla görüşmelere devam ederken, şu ana kadar en ciddi teklifi Anderlecht'in yaptığı da belirtildi.

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