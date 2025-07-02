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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldız oyuncu İstanbul'a geldi: Görüşme yapıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldız oyuncu İstanbul'a geldi: Görüşme yapıldı

Haber Merkezi
14:302/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

Her iki takımda gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalar yapıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Galatasaray ise hem yeniden şampiyon olmanın planlarını yapıyor hem de Avrupa'da başarı istiyor.

Dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturan iki takım, bu sefer aynı oyuncunun peşine düştü.

Hatta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldız oyuncu İstanbul'a geldi ve bir görüşme yaptı.

Bu isim ise bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix.

İstanbul'a gelen ve kısa bir süre tatil yapan Felix, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Felix'in burada menajerler ve bazı temsilcilerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Kişisel şartlarını ifade eden Felix daha sonra Türkiye'den ayrıldı.

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