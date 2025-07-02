Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldız oyuncu İstanbul'a geldi: Görüşme yapıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'a geldiği öğrenildi.

1 /10 Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

2 /10 Her iki takımda gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalar yapıyor.

3 /10 Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

4 /10 Galatasaray ise hem yeniden şampiyon olmanın planlarını yapıyor hem de Avrupa'da başarı istiyor.

5 /10 Dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturan iki takım, bu sefer aynı oyuncunun peşine düştü.

6 /10 Hatta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldız oyuncu İstanbul'a geldi ve bir görüşme yaptı.

7 /10 Bu isim ise bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix.

8 /10 İstanbul'a gelen ve kısa bir süre tatil yapan Felix, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

9 /10 Felix'in burada menajerler ve bazı temsilcilerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.