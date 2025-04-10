Fenerbahçe yeni 'Tadic'ini buldu: Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldıza onay verdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Tadic'in ayrılığı sonrası için aradığı ismi buldu. Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle birlikte Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla masaya oturma kararı aldı.

1 /11 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

2 /11 Tadic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

3 /11 Sırp oyuncunun, Ajax'a gideceği tahmin ediliyor.

4 /11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Tadic'in ayrılığı sonrası takıma yeni bir lider oyuncu istiyor.

5 /11 Sarı lacivertlilerin bu kapsamda rotasını Almanya'ya çevirdiği öğrenildi.

6 /11 Fenerbahçe, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Thomas Müller'i transfer etmek istediği kaydedildi.

7 /11 35 yaşındaki hücum oyuncusuyla Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.

8 /11 Alman basınında yer alan haberlerde Müller'in kararını sezon sonu vereceği yazıldı.

9 /11 Müller bu sezon 37 maçta 6 gol ve 5 asistle oynadı.

10 /11 Transfermarkt verilerine göre Müller'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.