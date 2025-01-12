Fenerbahçe yıldız futbolcuyla anlaştı: 3 yıllık imza

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncusuyla sözleşme uzattı. Yıldız futbolcu 2028 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroya takviye konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli yönetim, yıldız isimle sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'yle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
29 yaşındaki milli futbolcu, 2028 yılına kadar sarı-lacivertli formayı terletmeye devam edecek.
İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 151 maçta 30 gol atarken, 29 da asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, 31 Ocak 2021'de 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti.