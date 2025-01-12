Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe yıldız futbolcuyla anlaştı: 3 yıllık imza

Fenerbahçe yıldız futbolcuyla anlaştı: 3 yıllık imza

13:2312/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncusuyla sözleşme uzattı. Yıldız futbolcu 2028 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroya takviye konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız isimle sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'yle 3 yıllık sözleşme imzalandı.

29 yaşındaki milli futbolcu, 2028 yılına kadar sarı-lacivertli formayı terletmeye devam edecek.

İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 151 maçta 30 gol atarken, 29 da asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 31 Ocak 2021'de 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti.

#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Katılım Bankaları Konut Finansman Oranları ve Dar Gelirliye Sosyal Konut Projesi detayları