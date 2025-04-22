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Fenerbahçe yıldızından sarsıcı Galatasaray itirafı: “Yaşadığım o an unutulmaz!”

Fenerbahçe yıldızından sarsıcı Galatasaray itirafı: “Yaşadığım o an unutulmaz!”

10:2222/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko’nun devre arasında transfer ettiği yıldız, sarı-kırmızılı geçmişinden gelen şampiyonluk anısını dillendirdi. Kariyerinin zirvesini Galatasaray’la yaşadığını açıklayan basketbolcu, şimdi sarı-lacivertlilerle üç kupa hedefliyor.

Devre arasında Karşıyaka'da Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Errick Mccollum, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Kariyerimin geri kalanında en büyük hedefim THY EuroLeague şampiyonluğu, bunu söylemekten korkmuyorum. Buraya 3 kupa kazanmak için geldim. Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve EuroLeague...


Şimdiye kadar birini kazandım ve geriye 2 tane kaldı. EuroLeague'i kazanacağımızı umuyorum, bunu başarırsak odak noktam Türkiye Ligi olacak. Üçünü de kazanabilirsek mükemmel bir yıl olacak."

"Galatasaray formasıyla EuroCup'ı kazanmıştık ve bu kariyerimin en mutlu anıydı. Çok özeldi ve bir şampiyonluk kazandığınızda yıl boyunca yaşadığınız fedakarlıkların, sakatlıkların, iniş-çıkışların ve her şeyin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.


Bunları bir araya getirin. Ben o zaman daha gençtim ve kendimi gösteriyordum. Performansımın ve yeteneğimin kazanmaya dönüştüğünü gösterebildim. Ben kazanan bir oyuncuyum, bu yüzden bu benim için önemliydi."

Errick Mccollum, 2015-2016 sezonu ve 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giydi.


#Fenerbahçe Beko
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