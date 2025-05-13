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Fenerbahçe yönetiminde büyük kriz: 'Jose Mourinho varsa ben yokum'

Fenerbahçe yönetiminde büyük kriz: 'Jose Mourinho varsa ben yokum'

Haber Merkezi
10:2113/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takımda camia, yönetimin istifa etmesini istiyor. Ayrıca yönetim içerisinde de bazı sorunların olduğu gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yarıştığı bütün kulvarlarda havlu atan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Camia, yönetimin istifa etmesini ve olağanüstü kongreye gitmesini talep ediyor.

Yönetim ise henüz böyle bir karar almış değil.

Bu yüzden sarı lacivertlilerde kongre üyeleri noter huzurunda imza kampanyası başlattı

Camianın önde gelenlerinin destek verdiği bu kampanya, giderek büyümeye başladı.

Ayrıca yönetim içerisinde de bazı sorunların olduğu gün yüzüne çıkmaya başladı.

Sansürsüz Futbol'a konuşan gazeteci İrfan Yirmibeş, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Acun Ilıcalı ile Jose Mourinho'nun arası iletişim anlamında iyi değil. Bazı tartışmalar yaşandığı iddia ediliyor. Bu aşamada Jose Mourinho ile yola devam edilirse, ben futboldan sorumlu yöneticinin değişeceğini düşünüyorum."

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