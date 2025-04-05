Fenerbahçe yönetiminin Jose Mourinho kararı belli oldu: Göreve devam edecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 kaybeden ve kupaya veda eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusuydu. Sarı lacivertli yönetimin, konuyla ilgili bir toplantı yaptığı ve Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili karar verdiği öğrenildi. Peki Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho Fenerbahçe'deki görevine devam edecek mi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti.
Bu yenilgiyle birlikte sarı lacivertli takım, Galatasaray ile bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanamadı.
Ligde Galatasaray'ın gerisine düşen ve kupaya da veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da topun ağzına gelen isimler arasında.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı bir açıklamada, ne olursa olsun Mourinho'nun takımda kalacağını ifade etmişti.
Konuyla ilgili Koç, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Takımımızın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi değersizleştirildi. Niye? Çünkü cesurca gerçekleri ifade ettiği için. Mourinho’ya da ifade ettim, 'İşini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil. Yönetim gider hoca kalır' mesajını kendisine verdik"
Fakat Fenerbahçe'nin Galatasaray'a bir kez daha kaybetmesiyle birlikte sarı lacivertli takımda planlar değişti.
Galatasaray maçı sonrasında Fenerbahçe yönetimi ivedi bir şekilde toplantı kararı aldı ve bir görüşme yaptı.
Bu görüşmede bazı yönetim kurulu üyeleri Jose Mourinho ile yola devam edilmesi gerektiğini savunurken, büyük bir kesim ise Portekizli hoca ile yolların ayrılması gerektiğini savundu.
Süper Lig maçları devam ederken bir ayrılık yaşamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, bu ayrılığı sezon sonunda almak istiyor.
Jose Mourinho'nun herhangi bir özel tazminat maddesi bulunmadığı öğrenilirken, ayrılık kararı sarı lacivertli takımdan gelirse, Portekizli hocaya gelecek yılın da ücreti ödenecek ve yollar ayrılacak.
Eğer Portekizli teknik adam kendisi ayrılmak isterse, yönetim buna karşı çıkmayacak ve herhangi bir ücret de ödenmeyecek.
Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Trabzonspor karşılaşması sonrasında, olası bir kötü sonuç ardından yönetimin radikal kararlar alabileceği de öğrenildi.