Fenerbahçe yönetiminin Jose Mourinho kararı belli oldu: Göreve devam edecek mi?

"Takımımızın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi değersizleştirildi. Niye? Çünkü cesurca gerçekleri ifade ettiği için. Mourinho’ya da ifade ettim, 'İşini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil. Yönetim gider hoca kalır' mesajını kendisine verdik"