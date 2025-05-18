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Fenerbahçe'de 4'üncü başkan adayı belli oldu: Ali Koç'a bir rakip daha

Fenerbahçe'de 4'üncü başkan adayı belli oldu: Ali Koç'a bir rakip daha

18:3318/05/2025, الأحد
G: 18/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de oluşan başarısız tablonun ardından kongre üyeleri, imza toplayarak seçimli olağan genel kurulun gerçekleşmesini istiyor. Başkan Ali Koç ise eylül ayında seçime gidileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bir isim daha adaylığını duyurdu.

7 yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız tamamladı.

Fenerbahçe'de oluşan başarısız tablonun ardından kongre üyeleri, imza toplayarak seçimli olağan genel kurulun gerçekleşmesini istiyor.

Başkan Ali Koç gelen tepkiler sonrası bugün FB TV'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını, eylül ayında seçime gideceklerini açıkladı.

Alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından bir isim daha adaylığını açıkladı.

Daha önce divan kurulunda yönetime seçim çağrısı yapan Hakan Bilal Kutlualp, kongreye gidildiği takdirde aday olacağını duyurmuştu.

Eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da hafta içinde düzenlediği basın toplantısıyla aday olmaya hazır olduğunu belirterek mevcut yönetime kongre çağrısı yapmıştı.

4'ÜNCÜ ADAY SADETTİN SARAN

Sports Digital'in haberine göre; Sadettin Saran, başkanlığa aday oldu. Liste çalışmalarına başladı. Saran, listesini hazırladıktan sonra da adaylığını resmen açıklayacak.

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#Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
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