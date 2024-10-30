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Fenerbahçe'de ayrılık: Yıldız oyuncu kararını Jose Mourinho'ya bildirdi

Fenerbahçe'de ayrılık: Yıldız oyuncu kararını Jose Mourinho'ya bildirdi

Haber Merkezi
10:4730/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli oyuncu, ayrılık isteğini teknik direktör Jose Mourinho'ya bildirdi. Yıldız oyuncu devre arasında sarı lacivertli takıma veda edecek.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüpte devre arasında bazı değişiklikler yaşanacak.

Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Hatta Fenerbahçeli bir oyuncu, ayrılık kararı aldığını ve gelen teklifleri değerlendireceğini teknik direktör Jose Mourinho'ya bildirdi.

Sarı lacivertli takımda kadroda fazla forma şansı bulamayan ve Bodrum FK maçında kadroya alınmayan Samet Akaydin, takımdan ayrılacak.

Temsilcisi aracılığıyla yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiren milli futbolcu daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

Samet, Fenerbahçe'de Djiku, Becao ve Çağlar'ın ardından 4. stoper olarak yer alıyor.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig

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