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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor: Yeniden aday mı olacak?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor: Yeniden aday mı olacak?

Ömer Çelikbaşlı
11:4618/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de camia yönetimin istifa emesini ve olağanüstü kongreye gitmesini istiyor. Hatta imza kampanyaları bile başladı. En çok merak edilen konulardan birisi de Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı ve ne zaman açıklama yapacağı. Aziz Yıldırım, sessizlğini bozmaya hazırlanıyor. Peki Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı?

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bir sezonu daha kupasız kapatıyor.

Galatasaray, evinde Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti ise 11 yıla çıkmış olacak.

Yaşanan son gelişmelerin ardından sarı lacivertli camia, yönetimi istifaya davet ederken, olağanüstü kongre için de çağrılar yaptı.

Yönetimin, kongreye gitmesi için imza kampanyaları düzenlendi.

Ali Koç ve yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantı sonrasında 'Eylül'de seçim' kararı aldı.

Fakat camia bu karara sert tepki gösterdi ve seçimin haziran ayında yapılmasını istiyor.

Bu kararla birlikte imza kampanyasına katılım da hızla artmaya başladı.

Eski başkan Aziz Yıldırım da uzun süredir geri plandaydı ve açıklama yapmıyordu.

Yıldırım'ın yarın ya da salı günü sessizliğini bozması bekleniyor.

Yıldırım, Ali Koç ve yönetim kurulunun zaman kaybetmeden olağanüstü genel kurula gitmesini isteyecek. 

Bu açıklama sonrasında imza sürecinin de hızlanması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın aday olup olmama konusu ise netlik kazanmış değil.

Yıldırım'ın aday olmayı düşünmediği fakat aday olması için yoğun bir talep olduğu biliniyor.

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