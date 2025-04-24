Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe ligde Kayserispor ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı lacivertli taraftalar yönetimi istifaya davet ederken, kongre için de çağrılar yapıldı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusuydu. Peki, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

1 /10 Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

2 /10 Bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

3 /10 Ayrıca olağanüstü kongre çağrıları yapıldı.

4 /10 Fakat Fenerbahçe yönetiminin böyle bir karar almak istemediği biliniyor.



5 /10 Ayrıca bir seçim olursa da Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusuydu.

6 /10 Konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

7 /10 Gazeteci Ahmet Konanç, Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili bir haber yaptı.

8 /10 Konanç haberinde şu ifadeleri kullandı:

9 /10 "Aziz Yıldırım 'Ben görevimi yaptım aday oldum kaybettim çekildim' demiş. Artık yeni bir adaylık düşünmüyor."