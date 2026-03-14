Fenerbahçe'de başkanlığa sürpriz aday: Karagümrük yenilgisi sonrası duyurdu

11:1514/03/2026, Cumartesi
Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası camiada tartışmalar sürerken, sürpriz bir isim 2027’de yapılacak seçim için başkan adaylığını açıkladı.

Süper Lig’de Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli camiada tepkiler artarken, kulüp gündemine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Oktay Uludoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2027’de yapılacak olağan seçimde kulüp başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe için yola çıktığını belirterek camiaya mesaj veren 1996 doğumlu Uludoğan, "2027'ye kadar camiamız inşallah şampiyonluk kazanır" temennisinde bulundu.


Fenerbahçe'de genel kurullarda yaptığı konuşmalarıyla dikkat çeken Oktay Uludoğan'ın adaylık açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktür de geçtiğimiz günlerde seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıklamıştı.

