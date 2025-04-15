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Fenerbahçe’de beklenmedik Skriniar gelişmesi: Sezon sonu ayrılacak mı?

Fenerbahçe’de beklenmedik Skriniar gelişmesi: Sezon sonu ayrılacak mı?

16:0915/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin sezon başında PSG’den transfer ettiği Skriniar’ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. Peki, Milan Skriniar Fenerbahçe’den ayrılacak mı? İşte detaylar.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.


Savunmadaki başarılı müdahaleleri ve liderliğiyle fark yaratan yıldız savunmacının sezon sonunda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusuydu.


Fenerbahçe'nin de bonservisini almayı hedeflediği Slovak futbolcunun, sarı-lacivertli takımda kalmakla ilgili düşüncesi ortaya çıktı.


Milliyet'te yer alan habere göre Skriniar, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, Skriniar'ın çok büyük olasılıkla sarı-lacivertlilerde kariyerini sürdüreceği belirtildi.

Skriniar, Fenerbahçe formasıyla 16 maçta forma giydi. 30 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.


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