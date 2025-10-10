Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Eski yıldızı yönetici olarak dönüyor

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Eski yıldızı yönetici olarak dönüyor

17:2010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Sadettin Saran'la birlikte yeniden yapılanma sürecine giren Fenerbahçe'de eski yıldızın, takıma yönetici olarak dönebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten sızan bilgilere göre, bir yöneticinin Başkan Sadettin Saran'a eski yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismini önerdiği öğrenildi.

Mevcut sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrılması ihtimali doğrultusunda alternatif isimleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, Mesut Özil'i ciddi bir aday olarak ele alıyor.


Takvim'in haberine göre, Özil'in göreve getirilmesi halinde kulübe uluslararası düzeyde önemli bir futbolcu ağı kazandırabileceği belirtiliyor.

36 yaşındaki eski futbolcu, 2021-2022 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giymiş ve camiada büyük ses getirmişti.

Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından iş dünyasına ve futbol dışı projelere yönelen Özil'in yeniden futbola, bu kez yönetici kimliğiyle dönme ihtimali heyecana sebep oldu.

Fenerbahçe cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


#Fenerbahçe
#Mesut Özil
#Sadettin Saran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?