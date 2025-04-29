Fenerbahçe'de Fred sezon sonu ayrılıyor: Yeni takımını duyurdular

Sarı-lacivertli kulüpte kadro planlamasında yer almayan futbolcularla sezon sonu yollar ayrılacak. Bu doğrultuda Brezilya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Fred'in ülkesine geri dönmeye yakın olduğu yazıldı.
Fenerbahçe'de şampiyonluk ihtimalinin zora girmesinin ardından gelecek sezonun çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda başladı.
Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi uzatılmayacak Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in ardından Fred ile yollar ayrılmaya yakın.
Brezilya basınından TV Foco'nun haberine göre; Internacional, Fenerbahçeli futbolcu Fred için kesenin ağzını açtı.
Kırmızı-beyazlı kulübün transfer için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı-lacivertli yetkililerin ise bu rakama sıcak bakmadığı, görüşmelerin sezon sonunda tekrardan süreceği aktarıldı.
Fred, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir yayında Brezilya'ya geri dönüş sinyali vermişti.
"Brezilya’ya dönmek istiyorum. Altyapısından yetiştiğim Internacional, her zaman ilk tercihim olur. Ancak çocukluğumda A. Mineiro taraftarıydım, teklif gelirse düşünürüm. Dönüş için kapımı açık tutuyorum."
32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 41 maça çıkarken 5 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Fred'in sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.