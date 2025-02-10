Süper Lig’de sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Mert Müldür’ün sakatlıkları devam ediyor. 5 futbolcunun da dönüş tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe’de hangi oyuncu ne zaman dönecek? İşte detaylar.

1 /11 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Son iki maçta tam beş oyuncusunu kaybeden sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmalar öncesinde büyük bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya.



2 /11 Türkiye Kupası'nda üç stoperini sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında da bir stoper ve bir orta saha oyuncusunu kaybederek adeta revire döndü.



3 /11 Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ara transfer döneminde iki stoper transferi yapan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yeni bir şok yaşadı.

4 /11 Savunmanın önemli isimleri Alexander Djiku, Diego Carlos ve genç stoper Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmada sakatlık geçirerek takımdan uzak kaldı.



5 /11 Bu gelişmelerin ardından ligde Alanyaspor maçına Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü ikilisiyle çıkan Fenerbahçe, henüz mücadelenin başında bir darbe daha aldı. Çağlar Söyüncü'nün sakatlanarak oyundan çıkması, teknik heyeti zor durumda bıraktı.



6 /11 Stoper rotasyonunda yaşanan kriz nedeniyle orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, zorunlu olarak savunmaya çekildi.



7 /11 Fenerbahçe’de hangi futbolcular sakat, ne zaman sahalara dönecekler?

Alexander Djiku: Ganalı stoperin, Anderlecht ve Kasımpaşa maçlarını kaçırması bekleniyor. Ancak 20 Şubat'ta deplasmanda oynanacak Anderlecht rövanşında sahalara dönmesi ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek duruma gelmesi umut ediliyor.



8 /11 Yusuf Akçiçek: Erzurumspor maçında sakatlanan genç stoper, 13 Şubat'taki Anderlecht maçında kadroda yer alabilir.

9 /11 Diego Carlos: Brezilyalı savunmacı, Anderlecht, Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Samsunspor maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor.

10 /11 Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek: Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncunun durumu, çekilecek MR sonuçlarına göre netlik kazanacak. İki futbolcunun Anderlecht ve Kasımpaşa maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İsmail Yüksek'in, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.