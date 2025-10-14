Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Mert Hakan'a büyük şok: "Görmek istemiyoruz!"

Fenerbahçe'de Mert Hakan'a büyük şok: "Görmek istemiyoruz!"

14:0614/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sezon başında takım kaptanlığına getirilmişti.</p>
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sezon başında takım kaptanlığına getirilmişti.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın kararı doğrultusunda önceki günlerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışında kalmıştı. Sarı Lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş ile ilgili de sürpriz bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, saha dışında verdiği görüntülerle dikkati çekiyor.

Yeni başkan Sadettin Saran, milli arada futbol takımına müdahalelerde bulunmaya başladı. Öncelikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışında bırakan tecrübeli yönetici, Mert Hakan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Murat Aşık, Mert Hakan Yandaş'ın ciddi bir şekilde uyarıldığını açıkladı.

Aşık, Saran ve ekibinin Mert Hakan Yandaş'a "Seni saha dışı olaylarında başrolde görmek istemiyoruz" dediğini söyledi.

Murat Aşık'ın Mert Hakan Yandaş ile ilgili sözleri şöyle;


"Olaylarda seni görmek istemiyoruz başrolde" diyorlar. Sen Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanısın. Kaptanlık sadece pazubandı takmakla olmuyor. Hal ve hareketler de önemli."

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu sarı lacivertlilerde şampiyonluk yaşayamadı. Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de çıktığı 149 maçta 11 gol attı 25 de asist yaptı.

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Sadettin Saran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İŞKUR 2 bin 764 temizlik ve güvenlik alımı sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oldu mu?