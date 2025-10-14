Fenerbahçe'de Mert Hakan'a büyük şok: "Görmek istemiyoruz!"

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın kararı doğrultusunda önceki günlerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışında kalmıştı. Sarı Lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş ile ilgili de sürpriz bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, saha dışında verdiği görüntülerle dikkati çekiyor.
Yeni başkan Sadettin Saran, milli arada futbol takımına müdahalelerde bulunmaya başladı. Öncelikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışında bırakan tecrübeli yönetici, Mert Hakan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Murat Aşık, Mert Hakan Yandaş'ın ciddi bir şekilde uyarıldığını açıkladı.
Aşık, Saran ve ekibinin Mert Hakan Yandaş'a "Seni saha dışı olaylarında başrolde görmek istemiyoruz" dediğini söyledi.
Murat Aşık'ın Mert Hakan Yandaş ile ilgili sözleri şöyle;
"Olaylarda seni görmek istemiyoruz başrolde" diyorlar. Sen Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanısın. Kaptanlık sadece pazubandı takmakla olmuyor. Hal ve hareketler de önemli."
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu sarı lacivertlilerde şampiyonluk yaşayamadı. Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de çıktığı 149 maçta 11 gol attı 25 de asist yaptı.