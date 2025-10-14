Fenerbahçe'de Mert Hakan'a büyük şok: "Görmek istemiyoruz!"

Murat Aşık'ın Mert Hakan Yandaş ile ilgili sözleri şöyle;





"Olaylarda seni görmek istemiyoruz başrolde" diyorlar. Sen Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanısın. Kaptanlık sadece pazubandı takmakla olmuyor. Hal ve hareketler de önemli."