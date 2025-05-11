Fenerbahçe'de Mourinho yerine dünyaca ünlü başka bir hoca geliyor: Daha önce Real Madrid'i de çalıştırmıştı

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takımda Jose Mourinho'nun yerine teknik direktör bakılmaya başlandı.
Yarıştığı bütün kulvarlarda havlu atan Fenerbahçe'de tepkiler devam ediyor.
Taraftarlar yönetimin olağanüstü kongreye gitmesini istiyor.
Aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho da yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe yönetimi her ne kadar yola Mourinho ile devam etmeyi düşünse de, Portekizli hocaya tekliflerin gelmesi nedeniyle başka isimlerle de kontak kurulmuş durumda.
A Spor'da konuşan Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin istediği teknik direktörü açıkladı.
Mustafa Çulcu şu ifadeleri kullandı:
"Mourinho'dan dolayı bazı rahatsızlıklar söz konusu. Mourinho, Katar'dan 36 milyon euroluk teklif almış ama buradaki tazminatı da bırakmak istemiyor."
"Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine Zinedine Zidane söylentisi var."