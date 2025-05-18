Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia: 'Başkan Ali Koç gece yarısı dernek bastı'

Dün gece Fenerbahçe'de ilginç saatler yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı yöneticilerin, kulüp binası yakınlarında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne 'gece baskını' yaptığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe'den bu iddialara yanıt gelirken, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden de cevap geldi.
Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, futbolda yarıştığı hiçbir kulvarda kupa alamadı.
Sarı lacivertli camia, yönetimi istifaya davet ederken, olağanüstü kongre çağrıları yapıldı.
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği başta olmak üzere birçok dernek, olağanüstü kongre için imza toplamaya başladı.
Fakat dün akşam ortalığı karıştıran bir iddia gündeme düştü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Can Gebetaş ve Burak Kızılhan ile birlikte kulüp binası yakınlarında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne 'gece baskını' yaptığı iddia edildi.
Burada hararetli tartışmaların yaşandığı ve Ali Koç'un dernek başkanı Emrah Tünay'a imza topladığı için tepki gösterdiği ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş ise herhangi bir tartışma yaşanmadığını ifade etti.
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay ise, "Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la birlikte Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne geldiler. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz. Derneğimize Başkan Koç’un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız. Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına tekrar ediyorum; Kulübümüzün ve Futbol AŞ yöneticisi Can GEBETAŞ’ın yaptığı açıklamaları takip ettik. Ancak içeriğine katılmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili açıklamaları bugün gün içinde detaylı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.