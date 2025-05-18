Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia: 'Başkan Ali Koç gece yarısı dernek bastı'

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay ise, "Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la birlikte Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne geldiler. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz. Derneğimize Başkan Koç’un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız. Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına tekrar ediyorum; Kulübümüzün ve Futbol AŞ yöneticisi Can GEBETAŞ’ın yaptığı açıklamaları takip ettik. Ancak içeriğine katılmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili açıklamaları bugün gün içinde detaylı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.