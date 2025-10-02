Yeni Şafak
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Yıldız oyuncunun ayağında kırık tespit edildi

Haber Merkezi
12:442/10/2025, jeudi
G: 2/10/2025, jeudi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Nice ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçeli yıldız oyuncunun sakatlandığı açıklandı.

Fenerbahçe'de gözler Nice maçına çevrilmişti.

Sarı lacivertli takım bugün sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde Fenerbahçeli yıldız oyuncunun sakatlandığı açıklandı.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

#Fenerbahçe
#Nice
#İrfan Can Eğribayat
