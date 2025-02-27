Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Yıldız oyuncunun geri dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha yaşandı. Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray maçının da kadrosunda olmayan yıldız oyuncunun, geri dönüş tarihi belli oldu.
Son haftalarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de canlar sıkkındı. Bazı oyuncuların geri dönmesiyle birlikte tam yüzler gülmeye başlandı derken yeni bir sakatlık haberi geldi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda forma şansı verdiği, Levent Mercan antrenmanda sakatlandı. Mercan, bu yüzden Galatasaray maçının da kadrosunda yer almadı.
Fanatik'te yer alan habere göre Levent Mercan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
24 yaşındaki sol bek, sekiz karşılaşmada gol veya asist üretemedi.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Levent Mercan'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro.