Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Yıldız oyuncunun geri dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha yaşandı. Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray maçının da kadrosunda olmayan yıldız oyuncunun, geri dönüş tarihi belli oldu.

1 /5 Son haftalarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de canlar sıkkındı. Bazı oyuncuların geri dönmesiyle birlikte tam yüzler gülmeye başlandı derken yeni bir sakatlık haberi geldi.

2 /5 Teknik direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda forma şansı verdiği, Levent Mercan antrenmanda sakatlandı. Mercan, bu yüzden Galatasaray maçının da kadrosunda yer almadı.

3 /5 Fanatik'te yer alan habere göre Levent Mercan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

4 /5 24 yaşındaki sol bek, sekiz karşılaşmada gol veya asist üretemedi.