Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada duyurdu. Sarı lacivertliler eylül ayındaki mali genel kurulu, seçimli genel kurula çevirecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İmzaların toplanma durumundan dolayı seçimin 7-8 haftayı bulabileceğini ifade eden Başkan Koç, yaptıkları değerlendirme sonucunda eylül ayındaki mali genel kurulda, seçimli olağanüstü kongre yapacaklarını söyledi. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"Camiamızın 118 yıllık tarihinde asla imza toplayarak olağanüstü kongreye gidilmemiştir. İmza toplayarak seçime gitmek, geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır."
"İmzalar tamamlansın veya tamamlanmasın, eylül ayında olağanüstü kongre yapacağız. Değerli Fenerbahçeliler, son dönemdeki gündeme gelen olayları saygıyla karşılıyorum. Camiamızın Eylül ayında yapacağı kongreyi anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum."
"Değerli Fenerbahçeliler, son dönemdeki gündeme gelen olayları saygıyla karşılıyorum. Camiamızın Eylül ayında yapacağı kongreyi anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. 14 yılda tek 1 şampiyonluğumuzun olması sorunun isim ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir."
"Eylül ayında yapma kararımız bir inat değil, bir inanç ve sorumluluktan ibarettir."
"Hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken bu kadar emeği riske atmak ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır."