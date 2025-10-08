Fenerbahçe’de şok ayrılık planı: Yıldız oyuncunun menajer hamlesi Avrupa’yı harekete geçirdi!

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, o dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fenerbahçe hemen onlara bir daha teklif göndermemelerini söyledi. Onu on milyonlarca dolara bile satmayacaklarını söylediler. O, takım için çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.



