Fenerbahçe’de şok ayrılık planı: Yıldız oyuncunun menajer hamlesi Avrupa’yı harekete geçirdi!

Fenerbahçe’de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski'nin ayrılık süreci, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho’nun “vazgeçilmez” damgasıyla başlamıştı. Yıldız futbolcu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar.
Fenerbahçe'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Sebastian Szymanski'nin ayrılığı, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya takılmıştı.
Portekizli çalıştırıcının vazgeçilmezlerinden olan Szymanski'ye geçtiğimiz yaz gelen bir transfer teklifinin nasıl geri çevrildiği ortaya çıktı.
Polonya basınından Przeglad Sportowy'nin haberine göre; Fransa'nın Lyon kulübü, Sebastian Szymanski için birkaç milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak hem Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Yönetimi hem de Mourinho, Polonyalı oyuncunun satışına şiddetle karşı çıktı.
Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, o dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fenerbahçe hemen onlara bir daha teklif göndermemelerini söyledi. Onu on milyonlarca dolara bile satmayacaklarını söylediler. O, takım için çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.
Haberde, Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olma hayalleri kuran Sebastian Szymanski'nin ise bu yolda kritik bir karara imza attığı ileri sürüldü.
Polonyalı futbolcunun, bir süredir mevcut menajerinden memnun olmadığı ve bu nedenle Piekarski ile yollarını ayırdığı belirtildi.
Haber detayında, "Menajer değişikliğinin, oyuncunun uzun zamandır hayalini kurduğu ilk beş ligden birine transfer olma yolunda bir adım olması bekleniyor." yorumu yapıldı.
Szymanski'nin, Avrupa'nın en önemli liglerinden birine gitmesine yardımcı olacak yabancı bir menajerlik ajansıyla anlaşma yapmayı planladığı iddia edildi.