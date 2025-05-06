Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör gelişmesi: Başkan Ali Koç daha önce de o hocayı istemişti

Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda havlu atan Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetti ve ligde şampiyonluk yarışında da ümitlerini kaybetti. Sarı lacivertli camiada hem yönetim hem de teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedef noktasında yer alıyor. Ayrıca Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce de takımın başına geçirmek istediği tecrübeli hocayla yeniden ilgilendiği iddia edildi.

1 /9 Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, Mourinho'ya yönelik eleştiriler giderek artıyor.

2 /9 Hem derbilerdeki başarısızlık hem de Avrupa'da Rangers karşısında yaşanan elenme sonrası taraftarlar, Mourinho'ya olan inançlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.

3 /9 Tribünlerde hem yönetime hem de teknik heyete yönelik istifa çağrıları yükselirken yönetim içinde de Portekizli teknik adama desteğin azaldığı iddia ediliyor.

4 /9 Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamış olsa da, sarı-lacivertli yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı öne sürülüyor.

5 /9 Sabah'ta yer alan habere göre, Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin iki alternatif ismi gündemine aldığı belirtiliyor.

6 /9 Bu isimlerden biri yabancı, diğeri ise yerli bir teknik adam.

7 /9 Yerli seçenek olarak da Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'ın isminin konuşulduğu iddia edildi.

8 /9 Yabancı teknik adam olarak ismi geçin hoca ise A Milli Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella.