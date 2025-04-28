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Fenerbahçe'de taraftarı korkutan gelişme! Derbide forma giyme ihtimali düşük

Fenerbahçe'de taraftarı korkutan gelişme! Derbide forma giyme ihtimali düşük

13:1228/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe hafta sonu derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takımda yıldız ismin sakatlığı bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı bildi.

Zirve mücadelesini sonuna kadar sürdürmeye kararlı olan Fenerbahçe'de gözler, 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı mücadeleye çevrildi.

Mourinho'nun ekibi ligde son yenilgisini deplasmanda Kara Kartal'a karşı almıştı.

Galibiyetten başka bir düşüncesi olmayan Kanarya'da sağlık ekibi, sakat oyuncular için adeta seferberlik ilan etti.

Filip Kostic, Gaziantep karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mourinho, zorlu karşılaşmada başka eksik istemiyor.


Amrabat, Maximin ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle Gaziantep’e götürülmemişti. 3 oyuncunun da derbide sahada olması için yoğun mesai harcanıyor

Fanatik'te yer alan habere göre bu isimlerden Maximin'in durumu şüpheli. Fransız yıldızın oynama ihtimali düşük.

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