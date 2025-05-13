Fenerbahçe'de tarihi görüşme: Yönetim bu toplantı sonrasında kararını verecek

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda havlu atmasın, camianın tepkisini çekti. Camianın önde gelen isimleri, yönetimi olağanüstü kongreye davet ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise böyle karar almak istemiyor. Fakat yönetim, yapacağı özel bir toplantı sonrasında son kararını verecek.

1 /8 Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un istifaya davet edilmesi üzerine kulüpte sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2 /8 Sarı lacivertli camia, yönetimin olağanüstü kongreye gitmesini istiyor.

3 /8 Fenerbahçe yönetimi ise buna sıcak bakmıyor.

4 /8 Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bu hafta bir araya gelecek.

5 /8 Bu toplantıda kulübün geleceği ve bazı önemli konuların görüşülmesi bekleniyor.

6 /8 Haberde Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'dan destek isteyeceği ifade edildi.

7 /8 Ayrıca sarı-lacivertli camianın gündemindeki tesisleşme konusu da bu görüşmede konuşulacak.

