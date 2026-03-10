Yeni Şafak
Fenerbahçe’de Tedesco’nun memnun olmadığı oyuncular ortaya çıktı: Sezon sonunda gönderilecekler

09:5110/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında son dakikalarda bulduğu gollerle Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Bu karşılaşmada bazı oyuncuların performans düşüklükleri de ortaya çıktı. Ayrıca Fenerbahçe’de Tedesco’nun memnun olmadığı oyuncular da belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5. dakikada bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti.

Bu karşılaşmada bazı oyuncuların performans düşüklüğü dikkatlerden kaçmadı.

Takvim’in haberine göre; Fenerbahçe’de Tedesco’nun memnun olmadığı oyuncular da ortaya çıktı.

İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.

Bu oyuncularla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

#fenerbahçe
#tedesco
#süper lig
