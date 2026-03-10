Fenerbahçe’de Tedesco’nun memnun olmadığı oyuncular ortaya çıktı: Sezon sonunda gönderilecekler

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında son dakikalarda bulduğu gollerle Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Bu karşılaşmada bazı oyuncuların performans düşüklükleri de ortaya çıktı. Ayrıca Fenerbahçe’de Tedesco’nun memnun olmadığı oyuncular da belli oldu.

3 /5 Takvim’in haberine göre; Fenerbahçe’de Tedesco’nun memnun olmadığı oyuncular da ortaya çıktı.

4 /5 İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.