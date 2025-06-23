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Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek imzayı atıyor: 56.6 kat daha fazla kazanacak

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek imzayı atıyor: 56.6 kat daha fazla kazanacak

Haber Merkezi
16:5223/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe genç oyuncu Yusuf Akçiçek ile yeni sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertli takımda genç oyuncu, şu anki maaşına göre 56.6 kat daha fazla kazanacak.

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, genç savunmacının ücretinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek ve sözleşme tarihini de uzatacak.

Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in 15 bin euro olan mevcut maaşını 850 bin euroya çıkaracak.

Böylece Yusuf Akçiçek'in ücreti tam 56.6 katına çıkmış olacak.

Yusuf'un sözleşmesi de 2028 yılında sona erecek.

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