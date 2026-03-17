Fenerbahçe’deki düşüşün nedeni ortaya çıktı: Her şeyi uçakta yaşanan tartışma başlattı

Ligde Fatih Karagümrük’e yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Son maçlarda iyi performans sergileyemeyen oyunculardaki düşüşün nedeni ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 7 puan gerisinde yer alıyor.
Son maçlarda iyi performans sergileyemeyen ve dalgalı bir oyun oynayan sarı lacivertlilerde, düşüşün nedeni de ortaya çıktı.
Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından prim alan oyuncularında, Trabzonspor galibiyeti sonrasında da prim beklentileri olduğu öğrenildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; uçakta futbolcular, Trabzonspor galibiyeti için prim olup olmadığını sordu.
Yönetimin ise, "Maç öncesinde herhangi bir prim taahhüdü yoktu. 2-3 maçlık paket prim sistemi uygulanıyor. Bir sonraki maç da kazanıldığında prim ödenecek" cevabını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da son açıklamasında, "Hak edilmiş ve ödenmemiş herhangi bir prim yok" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada, prim konusu ve yaşanılan sakatlıklar sonrasında sarı lacivertli takımda düşüş başladığı iddia edildi.