Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un iki yıldızına kanca

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'un iki yıldızını istiyor. İşte ayrıntılar...

1 /4 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği dev derbiye hazırlanıyor. Kanarya'da diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları da sürüyor.

2 /4 Sarı-lacivertlilerde bu anlamda sürpriz bir gelişme yaşandı.

3 /4 Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un iki genç yıldızı Maestro ve Deniz Dönmezer'i gündemine aldığı ve Mavi Şimşeklerle sezon sonunda masaya oturacağı iddia edildi.