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Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un iki yıldızına kanca

Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un iki yıldızına kanca

10:363/05/2025, Cumartesi
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'un iki yıldızını istiyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği dev derbiye hazırlanıyor. Kanarya'da diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları da sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un iki genç yıldızı Maestro ve Deniz Dönmezer'i gündemine aldığı ve Mavi Şimşeklerle sezon sonunda masaya oturacağı iddia edildi.

Adana ekibinde yaşanan problemler nedeni ile sarı-lacivertlerin iki oyuncuyu da kadrosuna katabileceği belirtildi.

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