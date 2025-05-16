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Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşti! Yurt dışına gidiyor

Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşti! Yurt dışına gidiyor

16:5516/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
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Süper Lig'de yeni sezona ciddi bir kadro revizyonuyla girecek Fenerbahçe, ayrılacak isimleri belirlemeye başladı. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncunun ayrılığı netleşti.

Transferde harekete geçen Fenerbahçe'de gözler veda edecek isimlere çevrildi.

Bu oyuncuların başında Cenk Tosun geliyor. Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.

Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor.

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