Fenerbahçe'den çarpıcı paylaşım: Tüm Türkiye'nin gözü önünde

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Sarı-lacivertli kulüpten bu maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu.
Sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.
Öte yandan maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanmıştı.
Fenerbahçe de bu pozisyonlardan bir klip yapıp sosyal medya hesaplarından "Tüm Türkiye'nin gözü önünde" notuyla paylaştı.