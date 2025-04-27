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Fenerbahçe'den çarpıcı paylaşım: Tüm Türkiye'nin gözü önünde

Fenerbahçe'den çarpıcı paylaşım: Tüm Türkiye'nin gözü önünde

14:5227/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Sarı-lacivertli kulüpten bu maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu.

Sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Öte yandan maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanmıştı.

Fenerbahçe de bu pozisyonlardan bir klip yapıp sosyal medya hesaplarından "Tüm Türkiye'nin gözü önünde" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı görmek için tıklayın!

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