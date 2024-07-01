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Spor

Fenerbahçe'den Faslı yıldız için 15 milyon euroluk teklif

10:23 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:29 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de forvet hattı için arayışlar devam ediyor. Gündemdeki oyuncularla görüşmeler sürerken, sarı-lacivertliler Sevilla'nın Faslı yıldızı için kesenin ağzını açtı.

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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'nin transferi için yoğun çaba gösteriyor.

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Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki golcü için Sevilla'ya 15 milyon euro bonservis önerdiği belirtildi.



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27 yaşında ve 1.92 boyundaki Faslı forvet, geçen sezon Sevilla ile La Liga'da 33 maça çıktı ve 16 gol, 2 asistle oynadı.

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Sevilla ise Faslı golcünün transferine İrfan Can Kahveci artı bonservis bedeliyle olumlu cevap verebileceğini iletti.

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Olympiakos ile sözleşme uzatmayan Faslı forvet Ayoub El Kaabi'nin de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü. 

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Bu arada İtalya'dan La Nazione gazetesi; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euroya katan Fiorentina'nın, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif ettiğini öne sürdü.

#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Sevilla
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