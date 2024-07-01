Fenerbahçe'den Faslı yıldız için 15 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'de forvet hattı için arayışlar devam ediyor. Gündemdeki oyuncularla görüşmeler sürerken, sarı-lacivertliler Sevilla'nın Faslı yıldızı için kesenin ağzını açtı.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'nin transferi için yoğun çaba gösteriyor.
Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki golcü için Sevilla'ya 15 milyon euro bonservis önerdiği belirtildi.
27 yaşında ve 1.92 boyundaki Faslı forvet, geçen sezon Sevilla ile La Liga'da 33 maça çıktı ve 16 gol, 2 asistle oynadı.
Sevilla ise Faslı golcünün transferine İrfan Can Kahveci artı bonservis bedeliyle olumlu cevap verebileceğini iletti.
Olympiakos ile sözleşme uzatmayan Faslı forvet Ayoub El Kaabi'nin de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü.
Bu arada İtalya'dan La Nazione gazetesi; kadrosuna Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon euroya katan Fiorentina'nın, Angolalı golcüsü M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif ettiğini öne sürdü.